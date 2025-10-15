A Grugliasco un presidio per la pace in piazza 66 Martiri

Il Comune di Grugliasco, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, i commercianti, l'A.N.P.I Grugliasco e la Consulta Antifascista organizza un Presidio per la Pace in piazza 66 Martiri, giovedì 16 ottobre alle ore 19.

“In questi giorni in cui gli occhi del mondo sono puntati sul Medio Oriente e sugli accordi di pace recentemente firmati, sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce e la nostra presenza - dichiarano il Sindaco Emanuele Gaito e la Vicesindaca Elisa Martino -. È un momento delicatissimo, in cui ogni gesto, ogni parola può contribuire alla costruzione del processo di pace che riguarda tutte e tutti noi. Come comunità vogliamo ribadire il nostro impegno per una pace giusta e duratura, fondata sul rispetto dei diritti umani. Il presidio non è solo un atto simbolico, ma un segno concreto di vicinanza e fiducia nella cooperazione tra i popoli.”