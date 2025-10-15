Giornata Nazionale del cane guida: il 18 ottobre a Torino momento di incontro e di festa

In occasione della XX Giornata Nazionale del Cane Guida, l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino ha organizzato un momento di incontro e di festa, rivolto a tutti i cittadini. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre (dalle ore 19) negli spazi della Fondazione Giubileo per la Cultura (c.so Bramante 58/7).

La serata si apre con un confronto sui diritti e le sfide quotidiane di chi vive con il cane guida. In collaborazione con l’associazione Dog One Rescue, viene presentato, tra l’altro, un cucciolo che si sta formando per essere affiancato a una persona non vedente. A seguire, la proiezione del film “Una luce nel buio” (“Love leads the way”), che racconta l’emozionante storia del primo cane guida negli Stati Uniti.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. L’appuntamento è organizzato con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 8.