 / Attualità

Attualità | 15 ottobre 2025, 16:06

Grugliasco celebra le sue eccellenze: torna il premio la Gru D'oro

Segnalazioni entro il 31 dicembre. La cerimonia il 29 gennaio 2026 all'interno del Parco Culturale Le Serre

Foto di repertorio

Foto di repertorio

Il premio la Gru D'oro è stato istituito nel 2000 dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa aps con lo spirito espresso nello statuto dai soci fondatori di valorizzare, riscoprire, promuovere e far conoscere Grugliasco le tradizioni, la cultura, la generosità e genialità dei suoi cittadini.

È importante ricordare che il premio è assegnato a persona, ente, artigiano, professionista, associazione, azienda che, nel corso dell’anno precedente, con il suo operato, ha portato, con onore, il nome di Grugliasco oltre i suoi confini.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 29 gennaio 2026 alle 20,30 all'interno del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco.

Le segnalazioni delle candidature devono essere inviate alle mail sottostanti entro il 31 dicembre 2025: segreteria.sindaco@comune.grugliasco.to.it  – cojta@libero.it.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium