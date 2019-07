Juni Vitale difende il Kappa Futur dagli attacchi: “Il mio festival è un esempio”

Il patron, figlio dell'imprenditore che alla fine degli anni '60 lanciò il marchio Robe di Kappa nell'olimpo della moda, difende la sua “creatura” da alcuni attacchi ricevuti negli ultimi giorni: “Non si venga a dire – dichiara – che costiamo, al contrario sono costati i festival che negli ultimi 25 anni sono spariti perché non hanno generato economia, parola che qualcuno non vuole sentirsi dire. La nostra ricaduta sul territorio è evidente: 1000 occupati, promozione del territorio attraverso una rassegna stampa internazionale, 50mila presenze e 500mila € portati alla città grazie al progetto Monica”.

L'attenzione di Vitale si sposta poi sull'impatto sonoro, controllato attraverso 16 rilevatori in grado di individuare con precisione eventuali sforamenti, e ambientale sulla città: “Sono due temi fondamentali – continua – su cui siamo sempre molto attenti: tecnologie come controfase e delay, insieme al lavoro fatto sulla direzionalità degli impianti, ci permetteranno di abbattere le emissioni verso l'esterno migliorando contemporaneamente l'acustica sui dancefloor. Per quanto riguarda l'ambiente abbiamo previsto uno smaltimento differenziato in collaborazione con Amiat, mentre grazie al progetto TrashEd di Global Inheritance chi porterà al centro di raccolta un rifiuto abbandonato potrà ricevere premi come bottiglie d'acqua, t-shirt del festival o biglietti per Movement”.