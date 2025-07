Rapine, droga e atti molesti: cinque arresti in Barriera in un solo weekend

Fine settimana movimentato per la Polizia di Torino. Il Commissariato Barriera di Milano ha messo a segno cinque arresti tra furti, droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio due giovani di 18 e 21 anni, rispettivamente di origine tunisina e marocchina, sono finiti in manette dopo aver strappato una catenina dal collo di una donna davanti a un portone. La fuga è durata poco: gli agenti li hanno bloccati e recuperato parte della refurtiva.

In corso Venezia, un 19enne guineano è stato sorpreso con diverse dosi di crack pronte per lo spaccio. Sempre per droga è stato arrestato anche un 47enne nigeriano, ai domiciliari: nella sua abitazione la polizia ha trovato oltre mezzo chilo di eroina, 120 grammi di cocaina e quasi 4.000 euro in contanti.

Il quinto arresto ha riguardato un 26enne marocchino, protagonista di atti molesti in corso Vigevano. Fermato dopo un inseguimento in via Cigna, ha reagito con violenza, danneggiando anche beni pubblici.