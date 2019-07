L'appello dei Giovani imprenditori: "Basta contenere, servono scelte coraggiose"

Per farlo, le nuove generazioni dell'impresa hanno scelto di confrontarsi. Non solo tra di loro, ma anche con i campioni di questo periodo, giganti del mondo digitale. "Aziende come Google e Amazon hanno cambiato i processi industriali e loro ci devono essere di ispirazione". E ancora: "Il cambiamento deve venire da noi senza dare colpa ad altri, a chi c'era prima e dobbiamo iniziare a concretizzare le nostre azioni ed essere parte attiva del cambiamento".

Intanto, nelle ultime settimane si è insediata una nuova giunta alla guida della Regione. Nuovi interlocutori. "A livello regionale, dalla nuova Giunta ci aspettiamo dialogo e confronto per lavorare - dice Garola -. Serve un piano strategico serio e servono decisioni importanti e coraggiose. Invece per ora si tende solo a contenere e dopo 10 anni di crisi bisogna sostenere anche lo spirito degli imprenditori. Dall'attrazione degli investimenti all'internazionalizzazione, dalla sburocratizzazione alle infrastrutture. Sono mesi che mi batto per questo, sono fondamentali per il lavoro ma anche per il territorio. Dobbiamo esportare almeno al 70% e non possiamo farlo senza infrastrutture".