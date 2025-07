Topi e blatte in casa, Smat ripulisce i tombini e caditoie in via Gorresio

Topi e blatte nelle cantine, ma anche all'interno delle abitazioni. Per anni i residenti di via Gorresio a Torino hanno dovuto fare i conti con questi animali provenienti dai tombini, pagando a proprie spese disinfestazioni che dovevano essere a carico della collettività.

Pulizia di fogne e tombini

Un problema che negli scorsi giorni ha trovato una risposta, con un primo intervento di pulizia della rete fognaria e caditoie di raccolta dell'acqua piovana da parte di Smat in questa strada della Circoscrizione 5, che si concluderà oggi. "Serve rispondere ai cittadini" commenta il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che aggiunge: "Nei prossimi mesi auspichiamo che la stessa attenzione venga posta per la sicurezza dei residenti di piazza Nazario Sauro, che oramai il tardo pomeriggio si trasforma in un grande bivacco di alcolisti".

In passato il consigliere di maggioranza aveva già denunciato lo stato di abbandono dei marciapiedi di via Gorresio. Un susseguirsi di buche nell'asfalto, con pericolo di caduta per chi fa fatica a camminare.

"Abbiamo finalmente trovato un interlocutore attento - hanno commentato residenti e commercianti della zona l'interesse sulla questione del consigliere dei Moderati - Il confronto ha permesso di fare chiarezza sui prossimi cantieri, sulle tempistiche e sulle azioni concrete che sarebbero state messe in atto per risolvere queste annose questioni. Oggi, i primi frutti di questa collaborazione sono visibili: i lavori sono partiti, e abbiamo potuto toccare con mano l'inizio di una soluzione, segno che la loro voce è stata ascoltata e che le promesse si stanno trasformando in realtà."