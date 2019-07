Telefono Amico Torino organizza incontro sull'argomento "Paura e paure"

Martedì 9 luglio si terrà l’evento intitolato “paura e paure” a cura di Telefono Amico Torino, nell’ambito del programma di incontri Open 2019, un ciclo di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza per provare a sperimentare come, attraverso l’atteggiamento di amicizia, l’ascolto e la comunicazione, si possa cercare di alleviare il disagio di chi sta vivendo un momento di malessere.

L'incontro è fissato alle ore 20.30 nella sede del Centro Servizi Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino. È l’ultimo incontro del programma di quest’anno, dopo “prendersi cura” del 5 marzo, “sessualità e telefono” del 16 aprile e “dipendenze” del 28 maggio.

Telefono Amico - l’organizzazione di volontariato che dal 1964 dà ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagio e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica - apre le porte a nuovi Volontari e a tutti quelli che hanno la voglia o l’esigenza di confrontarsi con queste difficili tematiche.

Offre un servizio anonimo, indipendente da qualsiasi ideologia politica e religiosa, nel rispetto delle idee e del disagio di chi chiama, raggiungibile attraverso il numero unico 0299777. Telefono Amico fa parte della rete CEVITA e risponde 365 giorni all’anno attraverso i suoi volontari che operano in 13 centri sul territorio nazionale. Il servizio tende ad essere attivo in tutta Italia 24 ore su 24 per poter essere vicino a chi chiama nel momento in cui il disagio si manifesta.