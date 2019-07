28 archiviazioni e 18 rinvii a giudizio: sono queste le richieste della procura di Torino per l'inchiesta denominata "Rimborsopoli bis" e che coinvolge alcuni ex consiglieri regionali del Piemonte, in carica tra il 2008 e il 2010.

Tra i "salvati", anche se l'ultima parola spetta al Gup, c'è anche il nome di Alberto Cirio, nei eletto presidente della Regione. L'accusa nei confronti dei 18 che rischiano il processo è di peculato e rimborsi illeciti.