Flor torna a Bardonecchia: i fiori colorano via Medail domenica 14 luglio

Dopo “l’esperimento” dello scorso anno, FLOR torna in montagna con la sua seconda edizione estiva, in programma a Bardonecchia nel cuore della Val di Susa piemontese. Domenica 14 luglio, dalle 9 fino alle 20, la centralissima via Medail si trasformerà in un vero e proprio giardino grazie alla presenza di circa 70 espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche a tutti gli amanti del verde in ogni stagione.

Particolare attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, tra cui l’immancabile Stella Alpina, e alcune vere e proprie chicche, come l’Artemisia absitium (assenzio) e l’Artemisia genipi (genepy). Ci saranno anche piante curiose, capaci di resistere alle intemperie e al freddo: il Fagopirum cymosum (grano saraceno perenne), la Mentha suaveolens (al particolare sapore di mela, ideale per i cocktail), lo Zingiber mioga (detto myoga o zenzero giapponese, una tipologia particolare di zenzero che resiste al freddo), la Rodiola rosea (utilizzata sia per la cosmesi che come medicinale diuretico), solo per citarne alcune.

Non mancheranno, naturalmente, proposte più tradizionali e “cittadine”, che ben si adattano sia alla coltivazione in piena terra che in vaso, tra cui erbacee perenni a fioritura estiva, una ricca selezione di piante aromatiche, graminacee, piccoli frutti, ortensie e rose, bonsai, arbusti, piante rampicanti, alberi da frutto e annuali. Saranno poi presenti vivaisti con piante succulente, carnivore e piante da appartamento, tra cui le orchidee. E, ancora, stand e spazi dedicati all’ oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi.