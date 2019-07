Ringiovanire il cervello? La chiave potrebbero essere i neuroni "immaturi"

Viviamo sempre più a lungo. Ma come possiamo fermare l'invecchiamento cerebrale? Il cervello può generare nuovi neuroni durante la vita adulta? A che cosa serve la plasticità cerebrale e come possiamo potenziarla? Che cosa sono i "neuroni immaturi"? Risponde a queste domande e a quelle del pubblico Luca Bonfanti (professore di Anatomia e ricercatore del NICO – Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino) che da trent'anni studia la ‘neurogenesi adulta’, ovvero come il cervello può cambiare la sua struttura nel corso dell'intera vita dell'individuo. Un’occasione per scoprire i progressi degli ultimi decenni in Neuroscienze, ma anche per ragionare sui grandi quesiti ancora aperti e le difficoltà incontrate per capire fino a che punto (e come) "ringiovanire" il cervello che invecchia.