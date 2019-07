Giallo a Nichelino, donna ricoverata al Santa Croce con segni di strangolamento, ma lei nega di essere stata aggredita

E' giallo a Nichelino, dove una donna è stata portata all'ospedale Santa Croce di Moncalieri con alcune ferite da taglio e segni di strangolamento al collo.

In precedenza era stata soccorsa da un passante che l’aveva sentita lamentarsi, vendendola appoggiata al muro di uno stabile di via Moncenisio. Tuttavia la giovane, trattenuta in osservazione, è stata poi dimessa con una prognosi di circa tre settimane, senza aver fatto alcuna ammissione ai medici e ai carabinieri intervenuti per capire la dinamica di quanto successo.

Forse spaventata, la donna non ha voluto rilasciare alcuna deposizione, ma il mistero attorno a quanto le è successo rimane.