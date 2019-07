Sabato 13 luglio apertura serale straordinaria per i Musei Reali di Torino

Con l’apertura serale straordinaria di sabato 13 luglio, i Musei Reali propongono ai torinesi ancora in città e ai turisti l’occasione di godersi una sera d’estate insolita e immersi nella bellezza.

Palazzo Reale, con l’Armeria e la Cappella della Sindone, la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità vengono infatti aperti al pubblico in orario serale, dalle 19,30 alle 23,30 (orario biglietteria ore 18,30-22,30).

Negli stessi orari sarà aperta anche la mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, allestita all’interno delle Sale Palatine della Galleria Sabauda fino al 21 luglio.

In occasione dell'apertura serale straordinaria, alle 21 e alle 21,30 CoopCulture propone Segni Reali, un percorso di avvicinamento al disegno per sperimentarne le tecniche classiche, come la sanguigna e la grafite.

Ogni partecipante sarà dotato di taccuino e matita per disegnare i dettagli delle preziose sale, accompagnato nelle realizzazioni grafiche dai giovani allievi dell’Accademia Albertina.Il costo dell’attività è di Euro 5 più il biglietto di ingresso; partecipazione fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazione consigliata al numero +39 011 19560449 o online o direttamente in cassa il giorno stesso.

Gli amanti del cinema non vorranno perdere alle 22,30, nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale, il secondo appuntamento con Cinema a Palazzo. Verrà proiettato Medea di Pier Paolo Pasolini, con Maria Callas, Massimo Girotti, Giuseppe Gentile. Introducono la proiezione Giovanna Fazzuoli e Giulia Magno

L'ingresso ai Musei Reali è a tariffa speciale di Euro 10, mentre la mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro è aperta con tariffa ordinaria.