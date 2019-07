Trading: guida alle migliori piattaforme online

La prima componente per un investimento di successo risiede nella scelta della piattaforma da utilizzare. Per i meno esperti è consigliabile seguire una guida alle migliori piattaforme per trading , così da muovere correttamente i primi passi nel mondo dei mercati finanziari.

Cos’è il trading online?

Prima di elencare i vantaggi offerti da buone piattaforme online, è bene capire cosa s’intende per trading online.

Il trading online permette di ottenere profitti grazie alle oscillazioni dei mercati finanziari, quindi, può rivelarsi una fonte certa di guadagno se si applicano le strategie giuste e tecniche adeguate alla situazione del titolo su cui investire.

Quale piattaforma scegliere?

Non esiste una piattaforma migliore tra le altre, poiché ogni investitore ha delle esigenze da soddisfare in termini di profitti e gestione del capitale, ma comunque molte si differenziano per la sicurezza, l’affidabilità e i concreti guadagni che offrono. Il primo fattore da considerare è la regolamentazione della piattaforma, cioè il broker deve essere certificato da enti di sicurezza europei, così da fornire determinate garanzie ai propri clienti. Bisogna poi scegliere uno strumento gratuito e semplice da utilizzare, così da permettere al trader di focalizzarsi semplicemente sulle operazioni da mettere in pratica.

Per investire online si consigliano piattaforme di trading CFD (contratto per differenza) così da guadagnare anche se la quotazione del titolo in Borsa cala. Il profitto, se la previsione è corretta, è possibile in qualsiasi condizione del titolo su cui abbiamo investito e con commissioni nulle. Per tali ragioni, i CFD sono la soluzione più scelta da trader dinamici che puntano al successo.

eToro: leader del settore

Una delle piattaforme migliori per speculare in Borsa in totale sicurezza è eToro, ormai affermatasi a livello mondiale. La vera innovazione di questo broker riguarda le modalità d’investimento possibili, poiché oltre a quella manuale su diversi mercati, ha introdotto il Social Trading. Si tratta di uno strumento utile per interagire con i più esperti e copiare i loro movimenti, così da iniziare a guadagnare anche essendo alle prime armi. In più, si ha la possibilità di studiare le strategie più adatte alle diverse situazioni di mercato. eToro, inoltre, mette a disposizione dei trader meno esperti dei conti demo, gratuiti ed illimitati, con cui fare pratica senza rischiare di perdere il proprio capitale.

24Option: tutti i vantaggi della piattaforma

Uno dei migliori broker in assoluto attualmente presenti è 24Option, per la semplicità con cui si gestisce la piattaforma che, allo stesso tempo, risulta professionale e completa. Si tratta, dunque, di un’ottima opzione per i meno intenditori ma anche per i trader già affermati per le innovazioni di cui possono usufruire. 24Option, ad esempio, fornisce strumenti e materiali per acquisire le competenze tecniche di base al fine di tradare consapevolmente. Una peculiarità interessante della piattaforma riguarda le notifiche di trading: dei consigli utili ad investire per ottenere dei guadagni cospicui.

IQ Option: caratteristiche

Come le altre piattaforme CFD, anche IQ Option presenta costi di commissione nulli e investimenti su tutti i tipi di asset. Il successo di questo broker è stato sancito dall’ottima assistenza clienti disponibile h24 e dall’ampia scelta di mercati sui quali investire. IQ Option permette a qualsiasi tipo di cliente di cimentarsi nell’attività di trading grazie al deposito minimo di soli 10 euro e, attualmente, è l’unica piattaforma che consente di iniziare ad investire con una quota così bassa.

Conti demo: come sfruttarli

La possibilità di operare in modalità demo è uno dei vantaggi più importanti da poter sfruttare per potenziare le capacità di trading. Si tratta di una sorta di simulazione che permette all’investitore di utilizzare gli stessi strumenti presenti sulla piattaforma reale, disponibilità di credito illimitato e supporto clienti online sempre attivo. Tutto ciò è importante per comprendere che è speculare in Borsa online può garantire profitti concreti se si usa la piattaforma adatta e si applicano le tecniche giuste.