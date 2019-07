Campidoglio festeggia 2 anni di Dogana con “Beerstorm”

Il quarto appuntamento con “Beerstorm” non sarà come tutti gli altri: sabato 13 luglio, infatti, ci sarà una grande festa per celebrare il secondo anniversario della birreria artigianale di Campidoglio Dogana.

A partire da mezzogiorno, e fino a tarda serata, le strade del borgo vecchio si coloreranno con un mix di degustazioni, arte e accessibilità culturale; l'evento è organizzato in collaborazione con il Museo d'Arte Urbana, l'associazione culturale Il Cerchio e le Gocce e Style Orange.

Il programma è fittissimo e prevede l'apertura delle “spine” di birra alle 12. Successivamente, a partire dalle 14, ci sarà il live painting di Spray at Home seguito dall'apertura di una speciale botte di “real ale” (ore 17) e dai concerti dei gruppi Trio20String e Table for Two (ore 18). Le opere realizzate durante le quattro edizioni dagli artisti partecipanti verranno messe all'asta martedì 16 presso la galleria del MAU in Via Rocciamelone 7/c; il ricavato verrà utilizzato per la realizzazione di una nuova opera sui muri del borgo.

Non potevano mancare le visite guidate al MAU: a quella classica, prevista per le 15.30 con partenza dal sagrato della chiesa di Sant'Alfonso, si aggiungerà quella mattutina, organizzata in collaborazione con CPD e UICI nell'ambito del progetto “Mau for all” e aperta a persone cieche e ipovedenti. Tra le altre iniziative parallele, da segnalare anche il mercatino dell'artigianato a cura de “Gli artimani” in Piazza Moncenisio (dalle 9 alle 23), l'esposizione delle opere di art-tattoo di Hefrem dallo studio Imago Hamens (tutta la giornata), la mostra “Afasia” al Mau e la visita guidata al Rifugio Antiaereo di Piazza Risorgimento.