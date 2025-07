Festa di Vanchiglietta 2025, aperte le adesioni per le associazioni

Domenica 12 ottobre 2025 corso Belgio si trasformerà in un grande spazio all’aperto dedicato alla socialità, alla cultura e allo sport. È in arrivo una nuova edizione della Festa di Vanchiglietta, appuntamento ormai tradizionale per la città, e sono ufficialmente aperte le adesioni gratuite per tutte le associazioni interessate a partecipare.

Associazioni ambientali, culturali, sociali e sportive sono invitate a proporre la propria presenza con attività, laboratori, esibizioni o iniziative pensate per il pubblico. La partecipazione è completamente gratuita, ma è necessario inviare la propria richiesta entro venerdì 12 settembre 2025 all’indirizzo email federviepiemonte@gmail.com.

Nel messaggio di adesione occorre indicare:

Nome dell’associazione

Nome e contatto telefonico del referente

Tipo di attività proposta

Eventuali esigenze logistiche (elettricità, tavoli, ecc.)

Metratura necessaria per lo spazio espositivo

L’evento è promosso in collaborazione con le realtà del territorio e rappresenta un’occasione per far conoscere le proprie attività, coinvolgere la cittadinanza e rafforzare la rete tra associazioni locali.