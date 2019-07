Summer Magic Show tra cabaret e illusionismo al Circolo Amici della Magia

Sabato 13 luglio va in scena al Circolo Amici della Magia di Torino (Via Salerno 55, amicidellamagia.it), “Summer Magic Show”, una serata che propone una formula originale che caratterizza il circolo torinese, eccellenza italiana ed europea dell’arte magica, contaminata con un pizzico di cabaret.

In quattro postazioni del teatro del Circolo alcuni dei personaggi più noti e amati della magia torinese (e non solo) quali Marco Aimone, Pino Rolle, Piero Venesia e Diego Allegri proporranno performance di “close up”, una delle forme più alte della prestigiazione, a stretto contatto con il pubblico. Con il termine “Close-up”, preso a prestito dall’ambito della fotografia e del cinema e che, come molti sanno, significa “primo piano”, vengono definiti quei giochi svolti vicinissimi agli spettatori utilizzando piccoli oggetti quotidiani come carte, dadi, corde e monete. A pochi centimetri dai propri occhi gli spettatori assisteranno a dimostrazioni di bravura senza trucchi o artifici. Ogni 15 minuti i maghi ruotano sulle quattro postazioni così che il pubblico possa assistere a momenti di spettacolo completamente differenti.

Tra un cambio e l’altro sul palco principale andranno in scena spettacolari esibizioni portate in scena da artisti del Circolo quali Gianluca Gallina e Natalino Contini, anche conduttore della serata. Guest star della serata Davide D’Urso giovane attore comico torinese che dopo aver mosso i primi passi al Circolo Amici della Magia si è fatto conoscere al grande pubblico con i suoi monologhi durante il programma televisivo Eccezionale Veramente e oggi parte del gruppo di comici dello show televisivo Colorado su Italia Uno. Star magica Luca Bono, il talento magico più interessante della sua generazione, già Campione Italiano di Magia, insignito del Mandrake d’Or a Parigi (l’oscar dell’illusionismo), che vanta al suo attivo una intensa collaborazione con Arturo Brachetti, regista del suo primo one man show in tournée nei teatri italiani già applaudito da oltre 16.000 spettatori. Al suo fianco l’inseparabile Sabrina, coprotagonista del suo show. Al suo fianco Sabrina Iannece protagonista anche di una performance aerea al cerchio.