Numerosi professori universitari torinesi tra i firmatari della lettera sui cambiamenti climatici

Con i cambiamenti climatici non si scherza e nonostante ci siano ancora scettici e negazionisti, sia tra le file dei politici che degli scienziati, l’allarme e la gravità dell’emergenza sono sotto gli occhi di tutti. E’ quanto si evince dalla lettera che 300 scienziati italiani e uomini del mondo della cultura hanno scritto e inviato alle più alte cariche dello Stato. Il documento dal titolo "Il riscaldamento globale è di origine antropica" firmato dal presidente Luca Mercalli in rappresentanza della SMI, pone l’accento sulla responsabilità che l’uomo ha avuto e ha in quella che si preannunzia essere la più grande catastrofe ambientale di tutti i tempi. Per poter arginale quello che è ormai un processo in atto, si legge nella lettera, <<Chiediamo che l’Italia segua l’esempio di molti paesi Europei, e decida di agire sui processi produttivi ed il trasporto, trasformando l’economia in modo da raggiungere il traguardo di ‘zero emissioni nette di gas serra’ entro il 2050>>.

Sebbene la situazione sia realmente preoccupante, siamo continuamente bombardati da fake news responsabili di una cattiva informazione e di confondere l’opinione pubblica. Proprio per questo, la comunità internazionale di climatologi, biologi, fisici dell'atmosfera e dell'ambiente, oceanografi, glaciologi, zoologi, solo per citarne alcuni, sente più che mai viva l’esigenza di denunciare la pericolosità del climate change e dei suoi effetti sulla salute del Pianeta.

<<Sono migliaia del resto, così come si legge ancora nella lettera, gli scienziati che studiano il clima del sistema Terra, la sua evoluzione e le attività umane e tutti concordano sul fatto che ci sia una relazione di causa ed e effetto tra l’aumento dei gas serra di origine antropica e l’aumento della temperatura globale terrestre, come confermato dai rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che riassumono i risultati pubblicati dalla comunità scienti ca globale>>

Certo, esiste una variabilità climatica di origine naturale, ma questa non può assolutamente essere addotta come argomento per negare o sminuire l’esistenza di un riscaldamento globale dovuto alle emissioni di gas serra.