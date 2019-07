Champions league dei droni, la prima serata con un finale a sorpresa a causa di un "disturbatore"

Non proprio una spy-story, ma nemmeno una classica commedia all'italiana con la guasconata e il lieto fine. E' stata scandita da sentimenti contrastanti la prima delle due serate che vede disputarsi sulle rive del Po la Champions league dei droni.



Una competizione che, se da un lato ha confermato la vocazione innovativa di Torino - che i droni da due anni li usa anche al posto dei fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni - dall'altro ha attirato non poche ironie, visto che proprio in queste ore si è consumato il divorzio da un altro grande evento come il Salone dell'auto di Parco Valentino.

Per un motivo o per l'altro, dunque, c'era grande attesa ieri sera per la prima giornata di gare. Ma qualcosa a un certo punto è andato storto. Tanto che, quasi sul più bello, la competizione è stata interrotta. I "piloti" non riuscivano più, infatti, a controllare da remoto, tramite i telecomandi, i propri droni. In base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la colpa sia stata di un disturbatore di frequenze.

Inconveniente o atto volontario di boicottaggio, resta ancora tutto da scoprire (anche se la comparsa di una scritta "Il drone uccide" lascerebbe pochi dubbi), ma di certo ha contribuito a rendere ancora più movimentato un momento con il quale la città cercava di mettersi alle spalle giorni di polemica, proprio nelle stesse ore in cui Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, era in città per incontrare gli attiviti del Movimento e ribadire il suo sostegno alla sindaca, Chiara Appendino, dopo ore difficili e tumultuose.

La competizione si è poi conclusa e i vincitori sono stati premiati sul palco. Questa sera, sempre in riva al Po (all'altezza dei Murazzi) si replica: seconda giornata di gara.