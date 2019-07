Qualità del prodotto, rapidità del servizio, grande convenienza: ecco la tipografia online

La tipografia online è un servizio utilissimo per tutti, specialmente per le imprese che hanno necessità di stampare grandi quantità di materiale promozionale e informativo riguardo i prodotti o servizi che offrono. Per questo, occorre essere totalmente certi di scegliere la migliore, soprattutto per rapporto qualità/prezzo.

Naturalmente, c’è una serie di parametri su cui basarsi per la scelta. In questo articolo ne vedremo alcuni. Innanzitutto, è un servizio rapido e conveniente ma allo stesso tempo garantisce la massima qualità. I prezzi contenuti, poi, permettono a qualsiasi azienda o professionista di utilizzarlo senza difficoltà. Tuttavia, oltre alla convenienza, è utile per la tipografia adeguare i prezzi a politiche interessanti per il cliente, come la spedizione gratuita, la rendicontazione trasparente del prezzo finale (senza costi nascosti che a volte possono apparire alla fine del processo di acquisto), l’offerta di promozioni e tariffe speciali a seconda del volume di stampa, ecc., che indicano serietà e dedizione al cliente.

Un altro fattore essenziale per la valutazione della reale validità di una tipografia online è la qualità della stampa. Le aziende presenti sul mercato da più tempo dispongono ormai delle tecnologie più avanzate che, unite alla profonda conoscenza del mestiere da parte del personale, assicurano un prodotto di qualità consegnato in tempi ragionevoli. L’esperienza, inoltre, permette alla tipografia di offrire un’ampia scelta di tipologie e formati di stampa; ad esempio, consente di stampare in offset o in digitale, realizzando così grandi tirature e, di conseguenza, un risparmio economico per il cliente.

Per molte aziende, poi, velocità, efficienza e flessibilità nelle consegne sono importanti quasi quanto il risultato finale. Una tipografia online di qualità non si limita a promettere consegne in 24 o 48 ore, ma è in grado di coinvolgere il cliente nell’intero processo di lavorazione e garantire che il lavoro, seppur consegnato con margini ristretti, arrivi in tempo.

Anche il trattamento personalizzato e un ottimo servizio di assistenza al cliente sono un eccellente biglietto da visita per una tipografia online: è importante ricordare che dietro un sito web c'è pur sempre un team composto da persone. Oltre la presenza di un indirizzo e-mail di riferimento, d’obbligo per qualsiasi azienda, la presenza di una chat online, numeri di telefono diretti o anche la garanzia di un professionista dedicato al tuo account sono sinonimo di professionalità e fiducia.

Infine, altrettanto importante al momento di scegliere un servizio di stampa online è la varietà di opzioni di stampa disponibili. Il professionista o l’azienda cliente deve avere la possibilità di scegliere fra diversi modelli, formati, layout e tipi di carta quelli più adatti alle proprie esigenze. Avere una vasta gamma di carte, lavorare con molteplici finiture e persino avere suggerimenti in merito all formato migliore per un determinato progetto di stampa sono caratteristiche che possono fare la differenza in termini di qualità e risultato finale.