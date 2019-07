L'estate nei Centri d'Incontro della Circoscrizione 7 si vince in quattro mosse

L'estate, per gli anziani della Circoscrizione 7, passa

prevalentemente dai Centri d'Incontro, veri e propri luoghi di

aggregazione dove svolgere le più svariate attività o semplicemente

stare in compagnia: sono quattro, in totale, quelli dislocati tra i

vari quartieri.



Due di essi si trovano ad Aurora: quello di Lungo Dora Savona 30 (tel.01101134501, chiuso ad agosto) è aperto da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18 e offre la possibilità di giocare a carte, organizzare feste e frequentare corsi; quello di Via Cuneo 6/bis (tel. 0112481658, aperto ad agosto), aperto da lunedì a domenica dalle 15 alle 18.30, è dotato di aria condizionata e alla lista di attività aggiunge bocce e gite.



Spostandosi in zona Vanchiglietta è possibile invece trovare il centro di Corso Belgio 91 (tel. 0118981270, aperto ad agosto), aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.00 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19: dotato di aria condizionata e defibrillatore, anche qui le attività proposte sono bocce, carte, feste, gite e corsi.

Infine, nel quartiere Madonna del Pilone, è presente lo spazio di

Corso Casale 212 (tel. 0118990098, chiuso ad agosto), che durante il

periodo estivo rimarrà aperto solo il mercoledì dalle 14.30 alle

18.30.