I ragazzi dello StreetLab realizzano il murale della pace a Beinasco

Beinasco ha dimenticato alla svelta i problemi arrecati dalla bomba d'acqua e dal maltempo a inizio luglio. E' tutto pronto in piazza Dolci per dare il via alla nuova edizione del Summer Festival, che domenica sera vedrà il concerto di Giusy Ferreri.

Il murale della pace lungo strada Torino

Per chi arriva in città in questi giorni c'è una bella novità in più da ammirare. I ragazzi dello Streetlab hanno da poco realizzato un nuovo murale lungo strada Torino. Le due mani che si stringono sono metafora della pace che, alla fine, trionfa sulla guerra: un messaggio di speranza particolarmente significativo in questi giorni, con le notizie di morti, guerre e attentati che ci arrivano da molte parti del pianeta.

"Sono orgoglioso del loro lavoro e del ruolo cruciale che attività come queste svolgono nell'aggregare i giovani - ha dichiarato il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati - coinvolgendoli in iniziative che sono utili sia per loro sia per l'intera comunità. Impossibile perdersi quest'opera d'arte, fateci caso se passate da lì!".