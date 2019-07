Una nuova vita per il centro sportivo di Via Varano

La Circoscrizione 7 ha avviato l'iter per la concessione dei terreni di proprietà comunale situati in Via Varano 67, precedentemente noti come “Varano Sporting Village”. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 di venerdì 9 agosto.



Possono partecipare al bando associazioni (riconosciute e non), fondazioni, altre istituzioni senza scopo di lucro pubbliche o private e altri enti con finalità di pubblica utilità con progetti volti alla realizzazione di attività sportive, aggregative e di tempo libero, con un'attenzione particolare alla partecipazione dei cittadini alla vitasociale e alla collaborazione con le altre realtà del territorio.



Tutti gli interventi di adeguamento e miglioria dei terreni e dei beni in questione, inclusi progetti, autorizzazioni e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'organizzazione vincitrice. La durata della concessione sarà di

quattro anni, prorogabili nel caso i lavori richiedano più tempo del previsto.



