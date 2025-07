Dal 12 al 21 luglio Collegno in festa per il Santo Patrono

Da sabato 12 a lunedì 21 luglio a Collegno è in programma la 465ª edizione della festa patronale della città, dedicata a San Lorenzo. Il calendario degli eventi, tutti ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti, comprende spettacoli musicali e momenti religiosi e ricreativi. La festa patronale di Collegno è legata alla figura di San Lorenzo da Brindisi, sacerdote cappuccino e Dottore della Chiesa, il cui culto è radicato a Collegno da oltre 150 anni. La festa patronale collegnese, che si svolge nella terza domenica di luglio, è un'occasione per celebrare il santo patrono e per rafforzare il senso di comunità tra i cittadini.

Gli eventi organizzati e coordinati dall’associazione culturale San Lorenzo con il contributo della Città di Collegno e il patrocinio della Città metropolitana di Torino prenderanno il via sabato 12 luglio alle 18 nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini con una gara di burraco. Per iscriversi occorre chiamare il numero telefonico 335-7748984. Domenica 13 alle 15 dal piazzale dell’AVIS partirà la passeggiata culturale alla scoperta della Certosa Reale di Collegno , con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail sanlorenzo.collegno@gmail.com. Al termine, per rinfrescarsi niente di meglio dell’anguriata organizzata del gestore del chiosco “30elode” nel Parco Dalla Chiesa. Martedì 15 alle 21 da piazza IV Novembre partirà la passeggiata culturale su prenotazione, alla scoperta del centro storico . La chiesa di Santa Croce di via Matteotti 12 ospiterà il concerto d’organo del maestro Fabio Castello, mercoledì 16 luglio alle 21 . Giovedì 17 in piazza IV Novembre le Vespe d’epoca saranno esposte a partire dalle 21 dai soci del Club Neurovespa, mentre la serata musicale “Pop n’Roll” sarà proposta dall’associazione musicale 3&60. Venerdì 18 alle 6 dal Parco Dalla Chiesa partirà la corsa-camminata “5&60” a cura dell’associazione Iride. Alle 21 in piazza della Cojtà è in programma il tradizionale concerto dell’Orchestra Fiati di Collegno. La serata musicale di sabato 19 alle 21 in piazza IV Novembre sarà proposta dal gruppo “Ladies & The Boomers”. Domenica 20 luglio nel parco del Castello Provana alle 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale della 465ª Fiera di San Lorenzo , con la partecipazione del gruppo storico “Contea di Collegno”. La Messa solenne sarà celebrata alle 11,15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire . Dalle 10 alle 19 nel parco del Castello Provana sarà allestita la mostra-mercato enogastronomica “Rac...Colti, Lavorati, Mangiati”. “Il canto delle piante” è invece il concerto che nasce dalla natura e che sarà proposto da Arkengemma. Gli inquilini del Villaggio Leumann proporranno una serie di laboratori per i bambini e ci saranno anche i giochi in legno per grandi e piccini. Alle 11 e alle 17 i ragazzi potranno partecipare ad un laboratorio didattico per la produzione della pasta fresca nel parco del Castello Provana, con i maestri di “A Tavola”. Alle 16 sarà presentata la nuova edizione della Guida agli oli extravergini edita da Slow Food , nel 25° anniversario della prima pubblicazione, con degustazione degli oli piemontesi e lombardi citati dai recensori. Il laboratorio del gusto delle 17,30 sarà dedicato ai formaggi e ai vini proposti da Sara Valentino, con prenotazione obbligatoria. Alle 11,30 a Villa Licia, in via Martiri del XXX Aprile 61 , è in programma lo spettacolo dedicato al Far West e intitolato “Country Boy”. Lo spettacolo “Mezcla Magica” con le bolle di sapone sarà alle 16,30 , mentre dalle 11 alle 19 capiterà di imbattersi i giocolieri e altri personaggi circensi. La giornata festiva si concluderà alle 16,30 in piazza IV Novembre con la consegna degli attestati di partecipazione al progetto “Piazza Ragazzabile”. Lunedì 21 luglio , giornata in cui gli uffici comunali resteranno chiusi per la festa patronale, alle 21 nel parco del Castello Provana si terrà l’evento con prenotazione obbligatoria “Gli Alberi Raccontano... quando Collegno filava: mulini, filatoi, setifici, storia e leggenda”.