Annullati gli eventi de la "Marchesa Estate": in corso verifiche dei vigili del fuoco

Doccia gelata per le tante persone che avevano acquistato uno o più biglietti per assistere a un evento de “ La Marchesa Estate ”: alcune verifiche svolte dai vigili del fuoco nel complesso situato all’interno della Pellerina, hanno decretato l’impossibilità di adeguare la struttura a ospitare eventi e spettacoli che, di conseguenza, sono stati sospesi.

A rendere nota la notizia è stata la stessa direzione artistica de La Marchesa Estate: “ Siamo spiacenti di informarvi che sono in corso alcune verifiche da parte dei Vigili del Fuoco sul complesso di Cascina Marchesa che, purtroppo, sono incompatibili con i tempi della rassegna estiva La Marchesa Estate ". Uno stop improvviso per una rassegna estiva iniziata a giugno e che fino ad agosto avrebbe visto alternarsi sul palco della struttura ospiti di grande spessore come Gene Gnocchi, Beppe Grillo, Luca Barbarossa e Franco Neri.

Non sono ancora chiari i motivi che abbiano reso non idonea la Cascina Marchesa, dimora storica nel cuore della Pellerina e arena polifunzionale-modulabile, capace di ospitare da 700 a 2000 persone. Gli stessi organizzatori infatti hanno precisato come “in attesa che le istituzioni ed il gestore della struttura, di proprietà comunale, forniscano chiarimenti sulle problematiche sollevate dai Vigili del Fuoco, Dimensione Eventi è costretta a sospendere tutti gli eventi programmati”.