Appendino, dopo il duello con Montanari ora la resa dei conti con la maggioranza

A metà settimana, probabilmente mercoledì o giovedì, la sindaca Chiara Appendino incontrerà la sua maggioranza per la verifica dei numeri per andare avanti con il mandato fino al 2021. Oggi in consiglio comunale la prima cittadina ha dato un aut-aut ai consiglieri grillini. "La prossima settimana – ha detto Appendino – ci misureremo con alcune delibere ed è su queste che ci testeremo come ente: vedremo già lunedì prossimo se la Sala Rossa è in grado di decidere e di far partire gli atti”.