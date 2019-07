Parco Michelotti, lavori in corso per riaprire anche la punta Nord. E per l'ex rettilario è pronto il bando

Altri interventi hanno riguardato anche l’area già disponibile ai cittadini, che va dall’ex parco Giò fino alla Gran Madre, dove insieme al completamento della recinzione è stata realizzata la nuova rampa di accesso per le persone disabili e si è provveduto alla sostituzione e alla riparazione di alcuni giochi, di cui uno inclusivo.

Entro questa settimana verrà poi pubblicato il bando per il recupero dell’ex Rettilario: gli operatori privati interessati avranno tempo fino a metà settembre per manifestare il proprio interesse per il fabbricato che dovrà essere destinato ad attività socialmente utili. “Malgrado le limitate risorse a disposizione, la riqualificazione di parco Michelotti prosegue secondo il cronoprogramma annunciato – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Alberto Unia -. Ci eravamo ripromessi di aprire la punta Nord entro la fine del 2019 e stiamo rispettando i tempi, anzi grazie all’impegno del Tavolo di Progettazione Civica, degli operatori e dei funzionari del servizio Verde e dei volontari di Torino Spazio Pubblico che hanno contribuito alla realizzazione di preziose opere di piccola manutenzione, li stiamo addirittura anticipando”.