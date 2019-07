Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, online il nuovo bando per enti non profit culturali e sociali

È online fino al 2 settembre, sulla piattaforma Eppela, il bando +Risorse della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Alla call potranno partecipare le organizzazioni non profit di Piemonte e Valle d’Aosta con progetti innovativi nel campo della cultura e del welfare. Al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate fino al tetto massimo complessivo di 130 mila euro.

E’ aperto fino al 2 settembre il nuovo bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ed Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based (basato sul sistema delle ricompense). Il bando è rivolto a tutti gli enti no profit che intendono proporre progetti innovativi nel campo della cultura e del welfare che abbiano forti ricadute, anche in termini di impatto sociale, sul territorio piemontese e della Valle d’Aosta. La call, che tiene insieme formazione sul campo ed erogazione di contributi, permetterà ai partecipanti di approcciare con successo il mercato italiano della raccolta fondi online, in continua crescita.