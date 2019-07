Le ex Ferriere Fiat diventano un'area di test dei droni: inaugurato il DORALab (FOTO e VIDEO)

Taglio del nastro per la nuova area di testing dei droni all'interno del Parco Dora. La sindaca Chiara Appendino e l'assessore comunale all'Innovazione Paola Pisano hanno ufficialmente inaugurato oggi il DORALab, nato grazie al protocollo d'Intesa tra Enac e Città di Torino.

Accanto alle arcate delle ex Ferriere della Fiat verranno fatte sperimentazioni per promuovere la ricerca e l'innovazione nel campo dei droni e lo sviluppo dell'aerospazio, strategico per Torino. L'area potrà accogliere le varie attività di testing applicate nei diversi settori della "Smart City".