Violenza sulle donne, Ardea promuove un incontro dedicato alla difesa personale

In occasione della settimana dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Ardea promuove una mattinata interamente dedicata alla difesa femminile. L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle 11 presso la palestra Torino Kombat, in via Candiolo 24/interno 6A.

L’iniziativa è pensata come una lezione introduttiva all’autoprotezione, rivolta a donne e ragazze di qualsiasi età. A guidare l’incontro sarà Marcello Tappa, esperto di autodifesa personale e istruttore di arti marziali, che fornirà strumenti pratici, nozioni comportamentali e tecniche base per reagire a situazioni di pericolo.

"Il tema della violenza sulle donne è un tema serio - spiega Matteo Rossino, presidente dell’associazione Ardea -, e non può essere affrontato con i soliti discorsi superficiali che spesso ascoltiamo in TV. È invece fondamentale capire quali siano le cause profonde del problema e fornire strumenti concreti a chi potrebbe trovarsi in difficoltà".

Rossino sottolinea l’importanza dell’approccio pratico: "L’idea di questa giornata nasce proprio dal desiderio di dare un aiuto reale, utile, a tutte le donne che sentono la necessità di imparare a difendersi da un atto violento. Nel nostro piccolo - conclude - cerchiamo ogni anno di fare la differenza".

L’evento si inserisce nel calendario di iniziative sul territorio torinese dedicate alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla promozione della sicurezza femminile.