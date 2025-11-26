 / S. Salvario / Lingotto

Violenza sulle donne, Ardea promuove un incontro dedicato alla difesa personale

Un appuntamento in via Candiolo per offrire strumenti reali a ragazze e donne di ogni età

In occasione della settimana dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Ardea promuove una mattinata interamente dedicata alla difesa femminile. L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle 11 presso la palestra Torino Kombat, in via Candiolo 24/interno 6A.

L’iniziativa è pensata come una lezione introduttiva all’autoprotezione, rivolta a donne e ragazze di qualsiasi età. A guidare l’incontro sarà Marcello Tappa, esperto di autodifesa personale e istruttore di arti marziali, che fornirà strumenti pratici, nozioni comportamentali e tecniche base per reagire a situazioni di pericolo.

"Il tema della violenza sulle donne è un tema serio - spiega Matteo Rossino, presidente dell’associazione Ardea -, e non può essere affrontato con i soliti discorsi superficiali che spesso ascoltiamo in TV. È invece fondamentale capire quali siano le cause profonde del problema e fornire strumenti concreti a chi potrebbe trovarsi in difficoltà".

Rossino sottolinea l’importanza dell’approccio pratico: "L’idea di questa giornata nasce proprio dal desiderio di dare un aiuto reale, utile, a tutte le donne che sentono la necessità di imparare a difendersi da un atto violento. Nel nostro piccolo - conclude - cerchiamo ogni anno di fare la differenza".

L’evento si inserisce nel calendario di iniziative sul territorio torinese dedicate alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla promozione della sicurezza femminile.

