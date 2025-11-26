 / Eventi

Eventi | 26 novembre 2025, 15:19

Festa degli studenti al parco Dora: buoni omaggio e sconti per i più piccoli

L’iniziativa prevista per sabato 29 novembre coinvolge scuole materne, primarie e secondarie di primo grado

Natale in Giostra al parco Dora

Natale in Giostra al parco Dora

Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, Torino ospita la 46ª edizione di Natale in Giostra al parco Dora, tra luci, giostre e attrazioni per tutta la famiglia. L’evento si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare il Natale all’insegna del divertimento e della socialità.

Tra le iniziative in programma, spicca la festa degli studenti, prevista per sabato 29 novembre 2025, che offrirà buoni omaggio e sconti a favore degli studenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado.

Gli orari dell’evento sono stati confermati per permettere la partecipazione di tutti: dal lunedì al venerdì: dalle 15.30 alle 23, sabato e prefestivi: dalle 15.30 alle 24 e festivi dalle 10.30 alle 23.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium