Una giornata di magia e colori: arriva "Che spettacolo Traiano”

Una domenica di festa, colori e intrattenimento per tutte le età: il 30 novembre corso Traiano (lato civici dispari) si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Che spettacolo Traiano”, patrocinato dalla Circoscrizione 8. Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 20 e animeranno l’intera via con iniziative dedicate a famiglie, curiosi e appassionati di musica e spettacolo.

Uno dei momenti più attesi sarà la sfilata dei cuccioli, programmata alle 11, seguita dalla tradizionale premiazione che ogni anno richiama molte persone e contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più vivace.

Per tutta la giornata saranno presenti bancarelle di pregio, street food, spettacoli di ballo liscio, momenti di teatro di strada e musica dal vivo con l’esibizione di una rock band. I negozi della zona resteranno aperti, offrendo l’occasione di unire l’intrattenimento allo shopping, approfittando anche delle promozioni del Black Friday.

Una giornata pensata per grandi e piccoli, con un ricco programma di divertimento e atmosfere natalizie in anticipo.