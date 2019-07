Ferrero: "Appendino doveva licenziare l'assessore Sacco per il Salone dell'Auto"

"Se Appendino voleva licenziare l'assessore incapace di aver gestito il Salone dell'Auto doveva lasciare a casa Alberto Sacco e non Guido Montanari". È questo in sintesi il messaggio che lancia via Facebook la consigliera comunale del M5S Viviana Ferrero alla sindaca Chiara Appendino, all'indomani della cacciata di Montanari.

Ferrero difende pubblicamente l'ex assessore all'Urbanistica, in particolare per le frasi sul Salone dell'Auto definite dalla sindaca "inqualificabili". Per la "dissidente" l'affermazione "decontestualizzata, non sussume la realtà dei fatti".

"Se invece - continua Ferrero - l'obbiettivo chirurgico è togliere la parte più a "sinistra" del movimento per connotarlo a "destra" credo che ci sia ancora molto da fare".

"Torino ha votato il Movimento perché cambiasse il modello, non per andare in continuità", conclude la consigliera del M5S.