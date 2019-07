Al Museo dell’Automobile di Torino la prima storica giornata nazionale dedicata all'usato

“La Giornata Nazionale del Veicolo Usato - spiega il presidente Airvo, Ercole Messina - è un ulteriore forte segnale di competenza e professionalità che Airvo a rappresentanza del Comparto dell’Usato “può e intende” dare al governo e alle pubbliche istituzioni. È ora più che mai necessario che l’attenzione sul forte stato di crisi che sta mettendo a dura prova le aziende operanti nella compravendita di veicoli e che di riflesso sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, resti massima”.

“Airvo nasce a Torino e intende mantenere il suo quartier generale nella città patria dell’automobilismo italiano. - aggiunge il segretario generale Airvo, Salvatore Gravina - Il 12 Settembre p.v. dalla sede che per noi torinesi è il tempio dell’auto, daremo massima risonanza alla proposta depositata dalla nostra associazione lo scorso 7 Maggio presso il Ministero dello Sviluppo Economico in termini di incentivi fiscali Ecobonus riconosciuti a fronte di acquisto di veicoli usati recenti e ritenuti non inquinanti dalla vigente normativa ecologica, la cui eleggibilità è affidata all’innovativo algoritmo “Pdr” sviluppato dal Digep (Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione) del Politecnico di Torino. Siamo convinti che l’Usato sia la chiave di volta, per correre in aiuto dell’economia e dell’occupazione”.

“Siamo lieti di ospitare la prima Giornata Nazionale dedicata ai veicoli usati, in cui si dibatteranno temi che interessano un pubblico molto ampio. – commenta il Direttore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Mariella Mengozzi - Il Mauto rappresenta la storia dell’automobile ed è una delle istituzioni di riferimento del settore, con la vocazione di essere luogo di conoscenza e approfondimento anche degli sviluppi legati al futuro dell’auto, come quelli che saranno affrontati da Airvo”.