Conto alla rovescia per il via del Beinasco Summer Festival: lunedì la grande notte di Alex Britti

A Beinasco sta per concludersi il conto alla rovescia per il via della nuova edizione del Summer Festival. Per quatto serate, completamente gratuite, Piazza Dolci ospiterà spettacoli, musica, comicità e dj set, che vivrà il suo clou con il concerto di Alex Britti. In più street food, eventi e divertimento garantito per tutti: grandi, piccini e famiglie.

Il programma completo

Venerdì 18.07

DIVINA SHOW – ore 21.00

Animazione dalle 19.00 – a seguire DJ set

Sabato 19.07

BRUNO POWER – ore 21.00

Animazione dalle 19.00 – a seguire DJ set

Domenica 20.07

NICOLA VIRDIS – ore 21.00

Animazione dalle 19.00 – a seguire DJ set

Lunedì 21.07

ALEX BRITTI feat.pop – ore 21.00

Animazione dalle 19.00 – a seguire DJ set