FacceEmozioni, dalla fisiognomica agli emoji: la nuova mostra al Museo del Cinema

Nuovo allestimento al Museo Nazionale del Cinema di Torino: dal 17 luglio 2019 al 6 gennaio 2020, la Mole Antonelliana ospiterà la mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji.

Nelle sale del Museo Nazionale del Cinema quindi, saranno esposti cinque secoli di storia della fisiognomica, pseudoscienza che vede come protagonista il volto, espressione dell'anima dell'essere umano. Curata da Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni, l'esposizione conta 180 opere in mostra, che includono 82 riproduzioni fotografiche, 55 opere originali (dagli elmi e volumi del ‘500 alle installazioni di artisti contemporanei), 43 tavole tratte dalla collezione di fisiognomica del museo. A queste si aggiungono 42 montaggi, 4 app e 8 installazioni.

Il percorso espositivo prevede la partenza dall’Aula del Tempio, per poi muoversi su per la Rampa Elicoidale doveil visitatore viene coinvolto in quel lungo affascinante racconto che collega i cataloghi di Giovan Battista Della Porta e Johann Caspar Lavater allo studio dei volti del primo pittore del Re Sole, Charles Le Brun, ai vetri per lanterna magica e agli emoji, ai manuali per l’attore - di teatro prima e di cinema poi -, alla tecnica del morphing, ai più avanzati software di face tracking o alle opere di artisti contemporanei che esplorano il volto e le emozioni. Faccine o emoji che comunicano l’emozione del momento, software in grado di riconoscere un volto, di ricostruirne o manipolarne i tratti somatici: sono esperienze che caratterizzano la società tecnologica contemporanea ma che hanno radici profonde nel passato. Da sempre infatti il volto è lo “specchio dell’anima” e viene esplorato come il luogo privilegiato su cui si disegnano i caratteri e le emozioni dell’uomo. Ed è quello che ha fatto la fisiognomica, una pseudoscienza che sin dall’antichità ha intrecciato i suoi percorsi con ambiti molto differenti tra loro.

Durante la visita è possibile ammirare la superficie interna della cupola della Mole Antonelliana, detta il “volto” della Mole, che, a intervalli regolari, si anima con l’installazione I Volti sul Volto della Mole che prevede la proiezione dei primi piani delle icone della storia del cinema.

Insomma, un viaggio nel tempo e un percorso all'interno della fisiognomica. Non è un caso che l'apertura al pubblico sia fissata per mercoledì 17 luglio, in occasione del World Emoji Day, la giornata mondiale degli emoji: solo per quella data verrà proposto un open day con ingresso speciale al prezzo di un euro, abbinato ad attività ad hoc per adulti e bambini.