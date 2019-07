Tav, Fregolent: "Salvini chiede di arrestare i violenti, ma è lui il Ministro dell'Interno"

"Sono mesi che chiediamo al Ministro dell'interno, anche con apposite interrogazioni parlamentari, di garantire l'ordine pubblico o e la sicurezza della Val di Susa e dei cantieri della Torino-Lione. Oggi, di fonte all'ennesimo atto di terrorismo e violenza verso le Forze dell'ordine ha addirittura avuto il coraggio di chiedere agli altri partiti prese di posizione contro questi teppisti, proprio lui che fino ad oggi non è mai intervenuto per non indispettire i suoi alleati di governo". E' quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato Pd.