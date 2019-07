La Cavallerizza Caprilli di Pinerolo non ha problemi statici

Due buone notizie sono arrivate in Comune a Pinerolo sulla Cavallerizza Caprilli, uno dei maneggi coperti più grandi d’Europa. Uno studio ha assicurato che non ci sono problemi di statica e la Soprintendenza ha assegnato un contributo di 400mila euro di fondi statali per interventi antisismici sull’immobile di viale della Rimembranza, dietro la biblioteca civica.

Costruito a inizio Novecento, è stato definito dallo stesso sindaco Luca Salvai, uno dei monumenti principali di Pinerolo, assieme alla basilica di San Maurizio.

Il 26 luglio 2018 è stato sottoscritto con il Demanio l’Accordo di valorizzazione per il trasferimento a titolo non oneroso della Cavallerizza al Comune.

Il maneggio è una struttura militare e, per poterla utilizzare, il Comune doveva dargli una nuova destinazione (quella di impianto sportivo) e verificarne quindi l’agibilità. Un passaggio fondamentale era il controllo delle condizioni statiche: eventuali problemi avrebbero potuto richiedere centinaia di migliaia di euro per risolverli e fatto saltare l’accordo con il Demanio.

La perizia però ha rassicurato la Giunta Salvai, che ora può impiegare anche il contributo della Soprintendenza per intervenire sulla parte sismica e, nel frattempo, valuterà se e come emettere un bando per la sua futura gestione.