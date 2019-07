Appendino: "Su Tav nessun potere decisionale, concentriamoci sul ridare forza azione amministrativa"

“Sulla Tav non abbiamo potere decisionale, che è in mano al Governo: ho la massima fiducia nel Premier Conte. Come amministrazione dobbiamo concentrarci sul ridare forza alla nostra azione amministrativa, su temi che riguardano la vita dei torinesi”. Così la sindaca Chiara Appendino, interrogata sull’ipotesi del via libera alla Torino-Lione e il rischio conseguente di nuovi addio in maggioranza dopo Marina Pollicino.

La prima cittadina ha precisato poi che durante il faccia a faccia, nella serata di ieri, con i consiglieri pentastellati “non abbiamo affrontato il tema dell’Alta Velocità, ma quelli del nostro mandato come il rilancio delle periferie, i trasporti, l’innovazione e Torino City Lab”.

“Io credo -ha continuato Appendino - che questa amministrazione debba proseguire nell’ambito del proprio mandato: il Comune sulla Tav non ha potere decisionale, che è in mano al governo: ho la massima fiducia in Conte”.