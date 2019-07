Il governo dice sì alla TAV, Conte: "Non farla costerebbe più di farla"

Il governo dà il via libera alla Tav, in vista del 26 luglio, giorno entro il quale l'esecutivo doveva far sapere alla Commissione Europea se intendeva proseguire la costruzione dell'opera: il rischio era di perdere i finanziamenti promessi per realizzare la linea ad Alta Velocità.

Questa sera il Premier Giuseppe Conte è intervenuto via Facebook sulla Torino-Lione, spiegando di rappresentare "un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta".

"In gioco - ha spiegato Conte - ci sono tanti soldi degli italiani, che vanno gestiti con la massima attenzione: la decisione non realizzare l'opera competerebbe la perdita dei fondi europei e penali". Il Premier ha poi voluto precisare che i fondi europei sono stati assegnati solo per la Tav, quindi "non potremo usarli diversamente" e che "gli accordi sono stati approvati prima di questo governo" . "Alla luce di questi finanziamenti non fare la Torino-Lione costerebbe più di farla e ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell'accordo con la Francia" ha concluso Conte.