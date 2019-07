Grattacielo Regione, la nuova scadenza è la fine del 2020

"L’attuale cronoprogramma sui lavori del Palazzo unico prevede il termine di agosto 2020. Sulla base dei primi accertamenti sembra difficile rispettare questa scadenza: senza voler illudere nessuno, ritengo comunque che intorno a novembre 2020 i lavori potrebbero essere ultimati". Lo ha precisato l’assessore al Patrimonio Andrea Tronzano, nella relazione sullo stato dei lavori del Palazzo unico della Regione tenuta oggi in prima Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.

Nel suo intervento Tronzano ha risposto ad alcune domande sollevate precedentemente, dalla stabilità della costruzione, “garantita da una perizia asseverata”, ai vetri difettosi, “attualmente sono 1270 sui 2873 totali, presentano solo delle delaminazioni, difetti estetici che non hanno alcuna influenza sulla tenuta strutturale del vetro, come conferma la perizia del Cnr”, ha precisato l’assessore. Sulla eventuale sostituzione dei vetri Tronzano si è riservato una decisione, “utilizzando anche i 5 milioni escussi dalla cauzione prevista da una polizza specifica”, ha spiegato. Il costo totale della sostituzione ammonterebbe a circa 14 milioni.

"Apprezziamo che il nostro assessore al Patrimonio Andrea Tronzano oggi abbia espresso la volontà di rimettere al centro il ruolo del Consiglio", hanno detto la consigliere regionale di Forza Italia Alessandra Biletta e lo stesso Carlo Riva Vercellotti.

Per Giorgio Bertola (M5s) “la vicenda del Palazzo unico rappresenta un grandissimo danno di immagine per la Regione”. Secondo Bertola restano interrogativi su chi pagherà realmente per i vetri, per gli ammaloramenti, e resta incerto se il palazzo di piazza Castello verrà dismesso o mantenuto come sede di rappresentanza.

Su quest’ultimo punto l’assessore Tronzano ha spiegato che sono in corso valutazioni da parte della Giunta, che lui personalmente sarebbe favorevole al mantenimento, ma che il dibattito è ancora aperto. Per Maurizio Marello (Pd) se non si vendesse la sede di piazza Castello si snaturerebbe il progetto che ha portato al Palazzo unico. Contrario al mantenimento della sede di piazza Castello anche Marco Grimaldi (Lev) che ha chiesto all’assessore un cronoprogramma sulle dismissioni delle proprietà regionali. Nel dibattito sono venute richieste di chiarimenti sui costi e le tempistiche per le eventuali sostituzioni dei vetri da Maurizio Marrone, FdI e da Alessandra Biletta, Fi. Domandate anche informazioni su eventuali altri problemi emersi da Mauro Fava (Lega). Per Sergio Chiamparino (Pd) “in questi anni, oltre a lavorare per far ripartire la macchina della realizzazione del palazzo, abbiamo dato piena disponibilità alle autorità inquirenti”.

A conclusione dei lavori, la Commissione ha deciso che mercoledì 31 luglio, alle 11.30 si terrà un primo sopralluogo al cantiere del Palazzo unico da parte dei consiglieri regionali.