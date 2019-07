Manifestazione No Tav, Boni (+Europa): "Appendino dichiari la propria assoluta contrarietà a qualsiasi azione violenta"

In vista della manifestazione No Tav in programma sabato 27 luglio, questa la dichiarazione di Igor Boni (Coordinatore Gruppo +Europa Torino): "Ampie frange del movimento no-tav non hanno nulla a che vedere con la nonviolenza o la disobbedienza civile. Tanto meno il loro leader Alberto Perino".

"Tagliare recinzioni, lanciare pietre o molotov, minacciare chi lavora alla costruzione dell'opera non rappresenta certo un metodo di lotta accettabile. Eppure in questi anni si sono giustificati comportamenti violenti in nome delle ragioni contrarie all'opera. Sabato velatamente si prospettano azioni forti dopo la giravolta di Conte e Di Maio ai quali ingenuamente i No-tav si erano appoggiati".

"In particolare chiedo al Sindaco Appendino, che si è opposta strenuamente al nostro referendum sul Tav dopo aver fatto approvare dalla sua maggioranza una mozione contraria all'opera (alla faccia della democrazia diretta!), di dichiarare da subito la propria assoluta contrarietà a qualsiasi azione violenta".