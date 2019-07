Ospedale di Rivoli: impianto di Picc (catetere centrale ad inserzione periferica) su una ragazzina di 11 anni

In questi giorni, presso l’Ospedale di Rivoli, è stato eseguito un impianto venoso profondo sotto guida ecografica (PICC) su di una piccola paziente di 11 anni, il primo in area pediatrica.

Il PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) è un catetere centrale ad inserzione periferica che viene utilizzato per pazienti con scarso patrimonio venoso che necessitino di terapie importanti di lungo periodo e rappresenta un’alternativa valida e poco invasiva rispetto ai cateteri venosi centrali per via succlavia, giugulare o femorali. L’impianto di un PICC viene eseguito da infermieri esperti, che hanno conseguito un master in accessi venosi ed un training adeguato.