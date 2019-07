La casa dell'Ambiente raddoppia. E lancia un crowdfunding

La Casa dell’ambiente, spazio pubblico nato cinque anni fa in corso Moncalieri 18, raddoppia e lancia una nuova fase del progetto di “hub” di realtà non profit impegnate per la qualità della vita in città, la rigenerazione urbana, la lotta al riscaldamento globale.

In questi anni la Casa dell’ambiente ha ospitato mostre, seminari, dibattiti, laboratori, film a carattere ambientale, eventi sulla mobilità sostenibile e l’inquinamento, incontri di studenti universitari “green” e dei ragazzi di Fridays for future e la rete degli Orti metropolitani. Anche il percorso partecipativo che ha sviluppato le proposte di riqualificazione di Parco Michelotti si è tenuto presso la Casa dell’ambiente.

Nel quadro di una generale risistemazione della palazzina di corso Moncalieri decisa dalla Circoscrizione 8, ora la struttura guadagna nuovi e più flessibili locali e lancia un manifesto per “Consolidare a Torino un polo di cultura e protagonismo ambientale. Un hub in cui sviluppare idee e sinergie per la città resiliente” Il manifesto è già stato sottoscritto da una decina di associazioni. “Uno spazio unico a Torino”, scrivono i firmatari, “indispensabile per fare comunità, incontrarsi, costruire sinergie, far nascere nuove idee e favorire l’innovazione sociale in sintonia anche con l’innovazione tecnologica e le molte forme della green economy”.

Un impegno anche economico, oltre che progettuale e organizzativo, che sarà sostenuto anche tramite un crowdfunding. L’obiettivo dichiarato, coerente con la missione originaria, è di rafforzare il progetto di “casa comune” dell’impegno civico e solidale per la sostenibilità.