Una settimana ricca di eventi a Coazze

Una settimana di eventi a Coazze dal 31 luglio al 4 agosto

Mercoledì 31 luglio

Meraviglie del Lazio

Mercoledì 31 luglio, alle ore 21:00, presso il Palafeste di Coazze (Via Matteotti 4, Parco Comunale), proiezione del video-documentario “Meraviglie del Lazio”, realizzato da Pino Savasta.

Ingresso libero.

Per informazioni:

Ufficio Turistico

Tel. 011/9349681

e-mail: turismo@comune.coazze.to.it

Giovedì 1 agosto

Il ritorno degli avvoltoi sulle Alpi

Giovedì 1 agosto, ore 21:00, presso la scuola elementare Luigi Pirandello (Piazza I Maggio), “Il ritorno degli avvoltoi sulle Alpi?”, serata informativa a cura dei guardiaparco Giuseppe Roux Poignant e Silvia Alberti, Ente di Gestione Parchi Alpi Cozie.

Ingresso libero.

Per info:

Ufficio Turistico di Coazze

Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it

Mostra sullo stambecco

Da giovedì 1 agosto sarà possibile visitare la mostra STAMBECCHI, a cura del Parco Naturale Val Troncea, Ente di Gestione Parchi Alpi Cozie. Presso l’ufficio turistico di Coazze (Viale Italia ’61 n. 3), nei seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9:30 - 12:30; sabato e domenica 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30.

Ingresso libero.

Per info:

Ufficio Turistico di Coazze

Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it

Venerdì 2 agosto

Cinema estivo

Venerdì 2 agosto, ore 21:00, presso il Palafeste di Coazze (Via Matteotti 4, Parco Comunale), cinema estivo con la proiezione del classico Disney, HERCULES.

Ingresso gratuito.

Per info:

Pro Loco Coazze

Tel. 011/9349681

e-mail: prolococoazze@gmail.com

Sabato 3 agosto

Libri in Terrazza

Sabato 3 agosto, alle ore 17:00, appuntamento alla Biblioteca Comunale di Coazze (Via Matteotti 4, all’interno del parco comunale) con la rassegna “Libri in terrazza”. Gli autori della Val Sangone Claudio Rolando, Sergio Vigna, Piero Leonardi e Piero Iulita ci parleranno del loro libro “Poker d’assi”.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale

Tel. 011/9349109 int. 9

Ufficio Turistico

Tel. 011/9349681

e-mail: turismo@comune.coazze.to.it

Domenica 4 agosto

Visite guidate alla Miniera di Garida

Domenica 4 agosto, dalle ore 9:00, visite guidate alla Miniera di Garida di Forno di Coazze.

Per info e prenotazione obbligatoria:

Ufficio Turistico di Coazze

Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it

Mercatino delle Pulci

Domenica 4 agosto, dalle ore 9:00, tradizionale mercatino delle pulci con bancarelle e curiosità lungo la storica Via Matteotti.

Per info:

Ufficio Turistico di Coazze

Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it



Festa della Madonna della Neve al Colle Bione

Domenica 4 agosto, ore 10:30, Santa Messa nella Cappella del Colle Bione, seguita dal tradizionale incanto. A seguire, dalle 12:30, polenta e spezzatino preparati dal Gruppo Alpini di Coazze. Nel pomeriggio giochi a sorpresa per grandi e piccini.

Per info: 339/5282800

Lo spettacolo della montagna

Domenica 4 agosto, ore 16:30, nell’ambito della rassegna “Lo spettacolo della montagna”, Onda Teatro presenta IL RIFLESSO DELL’ACQUA. Tra mito e fiaba” a cura di Francesca Rizzotti e Laura Culver: passeggiata con narrazione all’interno del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè per famiglie, ragazzi e bambini (da 6 anni in su). Partenza da Forno di Coazze, imbocco pista Alpe Sellery.

“L’acqua è dappertutto. Nel nostro corpo, in tutti gli alimenti, negli animali. Scorre sotto i nostri piedi, è nell’aria, è nel ghiaccio delle montagne. L’acqua è sempre in movimento: si congela e si scioglie, evapora e cade sotto forma di pioggia. Sembra non finire mai. Storie del rapporto tra l’uomo e questa risorsa fondamentale”.

Partecipazione libera. In caso di pioggia, l’evento si terrà presso la Scuola Elementare L. Pirandello, Piazza I Maggio, Coazze.

Per info: Ufficio Turistico di Coazze Tel. 011/9349681 – turismo@comune.coazze.to.it