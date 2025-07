Torino Spettacoli va in trasferta per i 20 anni di "Ferie di Augusto": tre spettacoli nel Teatro Romano di Bene Vagienna

Vent’anni di teatro, cultura e bellezza. Il Festival Ferie di Augusto raggiunge un traguardo importante e lo celebra nella cornice unica dell’antico Teatro Romano di Bene Vagienna, dal 4 al 12 luglio 2025, con tre appuntamenti che raccontano la sua storia e il suo spirito. Nato da un’intuizione di Gian Mesturino e Germana Erba, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli, il festival ha saputo coniugare il fascino della classicità con la vitalità del teatro contemporaneo e delle nuove generazioni.

Il palco dell’antico teatro – che ha già ospitato a maggio una replica speciale di Shakespeare x2 – si prepara ora ad accogliere una piccola rassegna che unisce tradizione e talento. Inaugura il festival, venerdì 4 luglio, il Galà d’Estate delle Arti Performative dei Germana Erba’s Talents, realtà ormai riconosciuta a livello nazionale per la qualità della sua formazione artistica. Una serata che sarà anche occasione per consegnare il Premio Gian Mesturino a Laura Nicole Viganò, ballerina di fama internazionale, con una carriera prestigiosa tra Staatsballett Hannover, Aterballetto, Maggiodanza e Torino Spettacoli.

Il secondo appuntamento, sabato 5 luglio, è all’insegna della commedia classica con Il soldano fanfarone, brillante rivisitazione plautina portata in scena dalla Compagnia Torino Spettacoli, che da sempre è cuore pulsante del festival. Il ciclo si chiude sabato 12 luglio con La commedia delle 3Dracme, altro omaggio alla vis comica di Plauto, in perfetta armonia con lo spirito delle Ferie di Augusto, nate per riportare il teatro nei luoghi dove, nei secoli passati, era davvero vissuto e condiviso dal pubblico.

A rendere ancora più significativa questa 20ª edizione è il gemellaggio con il 27° Festival di Cultura Classica di Torino, previsto per ottobre al Teatro Erba, in una sinergia che sottolinea la continuità e la coerenza del lavoro culturale portato avanti da Torino Spettacoli in tutto il Piemonte.

Gli spettacoli si svolgono all’aperto nel Teatro Romano, con possibilità di sede coperta in caso di maltempo. Un’occasione rara per assistere a spettacoli di qualità in un contesto suggestivo e intriso di storia, tra pietre antiche e nuove visioni artistiche.