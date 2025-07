Danza, creazione e ispirazione: il 5 luglio l’Open Air Stage di Orsolina28 si anima con coreografi internazionali

Sabato 5 luglio alle 19.30, l’Open Air Stage di Orsolina28 Art Foundation, a Moncalvo (AT), ospiterà una serata di danza e creazione coreografica tra le più attese della stagione. In un contesto immerso nella natura e votato alla ricerca artistica, il pubblico potrà assistere gratuitamente (previa prenotazione su Eventbrite) a tre performance d’eccezione, firmate da coreografi di rilievo internazionale e interpretate da giovani danzatori emergenti.

Ad aprire la serata sarà la presentazione del progetto guidato da Medhi Walerski, celebre coreografo francese e direttore artistico del Ballet BC. I danzatori pre-professionisti, coinvolti in una intensa residenza formativa presso Orsolina28, condivideranno il risultato del percorso creativo condotto sotto la sua guida. Un’occasione per scoprire nuovi talenti e toccare con mano l’evoluzione di una generazione di artisti.

Seguiranno due coreografie originali che raccontano, attraverso il linguaggio della danza, storie potenti e universali.

(in)Edith, creazione del coreografo italiano Ermanno Sbezzo, è un omaggio poetico e simbolico a Edith Piaf. Le musiche, firmate da Davide Degano, accompagnano i danzatori in un viaggio che trascende il tempo e lo spazio, trasformando la voce e le emozioni dell’icona francese in un’esplorazione astratta e immaginativa. Sbezzo – classe 1992, con esperienze in compagnie prestigiose come Les Ballets Jazz de Montréal – firma una pièce intensa, danzata da sei interpreti internazionali (Tahlia Russel, Madeleine Salhany, Rebecca Maguolo, Chus Western, Mariano Zamora González e Giovanni Fumarola).

Ci sarà poi Liberated Joy, della coreografa brasiliana Ingrid Silva e del collettivo Blacks in Ballet. Tra ritmi tradizionali, fisarmonica dal vivo e una fusione originale di danza classica e contemporanea, lo spettacolo punta a creare una connessione profonda con il pubblico. Silvia – prima ballerina del Dance Theatre of Harlem, attivista e fondatrice di diverse piattaforme per la diversità nella danza – propone una creazione che celebra la libertà, l’identità e la bellezza dei corpi neri. Un inno alla gioia, potente e coinvolgente.

La serata, come tutte le iniziative della Fondazione Orsolina28, è a ingresso gratuito con contributo libero. Un modo concreto per rendere la cultura accessibile e inclusiva, in un luogo che da anni ospita artisti, coreografi e giovani talenti da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni e per prenotare: www.orsolina28.it