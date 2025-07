Sere FAI d'Estate, tre serate speciali al Castello e al Parco di Masino

Sono quasi 400 le iniziative che da fine giugno a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche - nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

CASTELLO E PARCO DI MASINO, CARAVINO

Due serate speciali dedicate alla luna

Venerdì 11 luglio, sabato 2 agosto

Due serate speciali dal tramonto in poi sono attese al Castello e Parco di Masino, con visita libera al maniero e passeggiata nel parco al chiaro di luna in compagnia della guida naturalistica Roberto Brogliatti, che spiegherà alcuni dei significati ancestrali del nostro “satellite” naturale, ispiratore di miti e leggende, proprio nei giorni di compimento della sua fase di luna piena. Momenti di osservazione a occhio nudo durante la levata del satellite sull’orizzonte saranno alternati a racconti sul culto lunare nelle tradizioni dei popoli celto-salassi che abitavano i territori dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea.



Creature notturne

Venerdì 18 luglio

Il parco del Castello di Masino al crepuscolo si anima di creature misteriose e schive, come rapaci notturni, piccoli mammiferi, chirotteri e anfibi. Nella sera di venerdì 18 luglio, il pubblico sarà accompagnato a scovare le tracce della loro presenza dalla guida naturalistica Roberto Brogliatti nel giardino ultracentenario

illuminato da torce, per una visita inedita nel silenzio notturno.



Astronomi per una notte

Sabato 9 Venerdì 8, sabato 9 domenica 10, giovedì 14, e sabato 16 venerdì 22 agosto e sabato 6

settembre

La veste notturna del parco del Castello di Masino è lo scenario perfetto per l'osservazione del cielo, delle galassie e delle stelle. E anche quest’estate i giovani astrofili dell'associazione Celestia Taurinorum di Torino faranno da guida nel corso di 5 serate alla scoperta delle stelle e della volta celeste, proprio nelle notti più

suggestive dell'anno. Per l’occasione, il Castello sarà aperto dalle ore 19 alle 22.30, con la possibilità di prenotare un aperitivo o un picnic sulle terrazze panoramiche, dalle 19 alle 21. Si effettueranno visite al Castello con la successiva osservazione astronomica nei seguenti orari: dalle alle 20:30 21.15 alle 23.15 e

dalle alle 21 22 alle 24.