A Bardonecchia ieri e oggi si gioca come una volta

La parte alta della centralissima via Medail è stata ludicamente invasa ieri sabato, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, da bimbi e ragazzi, genitori, nonni e famigliari , turisti italiani e stranieri, alle prese con quaranta giochi in legno del passato, di diverse difficoltà, alcuni molto popolari altri meno.

L’evento, organizzato da Estemporanea, in collaborazione con il comune di Bardonecchia, nell’ambito della rassegna culturale Bardonecchia 1312, rivolto ai bambini ha però coinvolto tutta la famiglia, si muove nei contesti cittadini e approda nelle piazze delle città per creare relazioni, momenti di divertimento, di conoscenza e di aggregazione, riscoprendo i giochi del passato.

Oggi pomeriggio, si replica, sempre nella parte alta di via Medail, con gli stessi orari.

Tra le varie attività rivolte ai più piccoli in programma ad agosto, sempre in via Medail, ci sono il 3 e 4 alle ore 15.30 il Golf Club (Minigolf), con 12 buche dedicate ad alcuni luoghi più caratteristici di Torino, il 10 il Bardonecchia Circus, con otto stand giochi da luna park, laboratorio con il mago e spettacolo di magia, il 17, replica di Bardonecchia Circus, e il 18 la replica di Giochiamo come una volta