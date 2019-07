Bardonecchia, successo per il "Concerto in altura - Memorial Mario Pisano"

Molti residenti e turisti italiani e stranieri incuranti delle previsioni meteorologiche che davano al brutto, domenica 28, sono saliti ai 1.500 m. slm nello splendido scenario del Pian del Sole, per assistere, dopo la pausa dell’ anno scorso, al “XX° CONCERTO IN ALTURA-MEMORIAL MARIO PISANO”, gratuito, tradizionale appuntamento sinfonico eseguito quest’anno dalla SICHUAN PHILHARMONIC ORCHESTRA, una delle più rappresentative e prestigiose della Cina, nelle cui fila suonano quattro giovani italiani, con all’attivo numerosi apprezzati concerti in tutto il mondo, attualmente in tour in Europa.

L’evento, baciato a tratti da un caldo sole è stato ben organizzato dal CUS Torino (Centro Universitario Sportivo), in collaborazione con la Regione Piemonte, la Colomion spa, il Comune di Bardonecchia ed il contributo di tanti amici del CUS, è iniziato di buon ora con la Santa Messa celebrata da don Franco Tonda, con a seguire, il benvenuto di Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, ed i saluti di Patrizia Lombardi, prorettore Politecnico di Torino, di Fabrizio Ricca, da poco Assessore allo Sport della Regione Piemonte, della direttrice della Philarmonica e da Riccardo D’Elico, presidente del CUS Torino, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al ritorno del tradizionale concerto.

Particolarmente apprezzata la direzione del Maestro Lorenzo Tazzieri, nato a Genova nel 1985, uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione italiana di direttori d'orchestra, e l’esecuzione dei brani, alcuni dei quali cantati e più in generale il variegato repertorio più volte gratificato da lunghi applausi.

Lo spettacolo, presentato da Andrea Ippolito, Direttore Generale del CUS Torino, ha onorato la memoria di Mario Pisano, giornalista, spentosi a Torino l'8 gennaio del 2008, all'età di 65 anni, molto conosciuto e stimato professionista nel mondo dell’informazione piemontese, per anni presentatore ufficiale delle concerto.

Al termine del Concerto in molti hanno mangiato, come nella miglior tradizione alpina, polenta e salsiccia, preparati dai cuochi dei due ristoranti, il Pian del Sole e La Grangia.